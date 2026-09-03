FC Bayern: Transfer-Verwirrung um Ito

Hiroki Ito wird über den Sommer hinaus beim FC Bayern verweilen. Sportdirektor Christoph Freund zeigt sich gegenüber der ‚Bild‘ überraschend zufrieden mit dem Verbleib des Japaners: „Es war nie unser großes Ansinnen, Hiroki abzugeben. Er ist ein wichtiger Spieler, der jetzt über einen längeren Zeitraum auch wieder richtig fit ist. Wenn etwas Außergewöhnliches gekommen wäre und Hiroki gesagt hätte, dass er sich das vorstellen kann, dann hätten wir uns damit auseinandergesetzt – aber sonst war das kein großes Thema.“

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Die Aussagen der Münchner Führungsetage klangen vor wenigen Wochen allerdings noch ganz anders: Damals hatte Sportvorstand Max Eberl erklärt, dass Ito weder als Linksverteidiger noch im Defensivzentrum auf ausreichend Spielzeit kommen würde. Zuletzt wurde der 27-Jährige sogar aktiv bei Ajax Amsterdam angeboten. Da das Transferfenster in der Eredivisie mittlerweile geschlossen ist, kommt der Transfer jedoch nicht zustande.