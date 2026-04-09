Frank Baumann liegen bei der Kaderplanung für die kommende Saison einige Steine im Weg. Wie die ‚Bild‘ berichtet, muss Schalke 04 nämlich erst Geld einnehmen, ehe neue Spieler gekauft werden können. Im Falle des Bundesliga-Aufstiegs müsse ein Loch von zwei Millionen Euro gestopft werden – steigt der Tabellenführer nicht auf, sind es drei Millionen.

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Für Baumann gibt es jedoch eine Hintertür: Wie es in dem Bericht weiter heißt, darf der Sportchef eine mögliche Top-Gelegenheit auf dem Markt auch ohne Verkauf wahrnehmen – sofern gleichzeitig schon Gespräche über den Verkauf eines anderen Spielers laufen. Bekannt ist etwa das S04-Interesse an DFB-Stürmer Niclas Füllkrug (33), der weder beim AC Mailand noch beim Stammverein West Ham United eine Zukunft hat.