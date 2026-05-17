Lewandowskis letzter Tanz | Guardiola verpasst sich Maulkorb

Culer für immer

Robert Lewandowski wird den FC Barcelona mit dem Auslaufen seines Vertrags im Sommer verlassen und am heutigen Sonntag (21:15 Uhr) gegen Real Betis sein letztes Heimspiel für die Katalanen bestreiten. Die spanische Presse huldigt dem Torjäger unisono. „Der letzte Tanz von Lewandowski“ titelt die ‚Sport‘ und erinnert: „Vor fast vier Jahren beschloss Lewandowski, alles auf eine Karte zu setzen. Es war kein einfacher und natürlich auch kein bequemer Schritt für den Polen, denn es bedeutete, eine außergewöhnliche Ära bei Bayern zu beenden. Zudem verließ er einen Meister, um die Herausforderung mit Barça in einer schwierigen Phase anzunehmen. Die Großen werden durch solche Dinge zur Legende.“

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„Danke Robert“ prangt in großen Lettern auf der Titelseite der ‚Mundo Deportivo‘, nach deren Meinung der Vereinsstatus des Angreifers klar ist: „Eine Legende verlässt uns. Robert verdient es, wie eine Legende verabschiedet zu werden. Er ist eine Legende des Fußballs und auch der Geschichte von Barça.“ Die ‚Marca‘ betont: „Ein Hoch auf Lewandowski. Der Pole kam trotz Zweifeln wegen seines Alters, hat Barça aber den Siegeswillen zurückgebracht.“ Lewandowski wird heute Abend in der Startformation stehen und nach dem Spiel ein paar Worte an die Fans richten, wie Trainer Hansi Flick bereits verkündet hat. Der 37-Jährige soll dem Vernehmen nach vor einem Wechsel in die Saudi Pro League stehen.

Ein letztes Schäkern mit Prinz William?

Eigentlich hatte Pep Guardiola am gestrigen Samstag gut lachen. Mit 1:0 bezwang sein Manchester City den FC Chelsea im FA Cup-Finale. Der Spanier räumte damit seinen 20. großen Titel im zehnten Jahr bei den Skyblues ab. Doch während der Feierlichkeiten gab es zwei bemerkenswerte Momente, die hängenblieben. Als Guardiola nach dem Sieg die berühmten Wembley-Stufen hinaufstieg, um von Kronprinz William, dem Schirmherrn des englischen Fußballverbands, seine Medaille entgegenzunehmen, lächelte dieser und raunte dem Coach entgegen: „Schon wieder eine, hmm?“ Guardiola lachte und bedankte sich herzlich.

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Weniger gute Laune hatte der Spanier jedoch später im Interview mit ‚TNT Sport‘, als Laura Woods den Spanier zu den Spekulationen über seine Zukunft im Etihad befragen wollte: „Pep, es gibt so viele Gerüchte, dass Sie gehen werden.“, setzte die Moderatorin an, worauf Pep zögerlich wirkte und nuschelte: „Einen schönen Abend noch“. Dann reichte er den Experten Joe Hart, Joe Cole und Steven Gerrard die Hand und verließ die Interviewzone. Die ‚Sun‘ analysiert: „Der bizarre Wortwechsel löste sofort eine Debatte unter den Fans im Internet aus, wobei sich viele fragten, ob Guardiola angedeutet hatte, dass seine Zeit bei Manchester City bald zu Ende gehen könnte. Es gibt die Ansicht, dass Guardiola nicht will, dass ihn jemand dazu zwingt oder dazu verleitet, seinen Abschied anzukündigen, sondern dass er dies stattdessen zu seinen eigenen Bedingungen tun wird.“