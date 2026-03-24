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Premier League

Günstiger Glasner-Nachfolger gefunden?

von Julian Jasch - Quelle: The Telegraph
Andoni Iraola applaudiert den Fans @Maxppp

In der Premier League kündigt sich eine Trainer-Rochade an. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, befasst sich Crysal Palace mit Andoni Iraola, der beim AFC Bournemouth lediglich bis zum Saisonende unter Vertrag steht. Eine Zukunftsentscheidung hat der spanische Erfolgstrainer bislang nicht getroffen.

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Beim Ligarivalen steht fest, dass Oliver Glasner im Sommer mit Ablauf seines Kontrakts die Koffer packen wird. Wohin es den Österreicher verschlägt, ist zur Stunde noch offen. Die Spur zu Manchester United hat sich bislang nicht konkretisiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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