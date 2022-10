Leicester: Rodgers kämpft um Tielemans

Trainer Brendan Rodgers von Leicester City will Youri Tielemans (25) nicht abgeben. Auf der jüngsten Pressekonferenz schilderte der 49-Jährige: „Daran denken wir nicht und der Verein hat nicht gesagt, dass das notwendig ist. Wir wollen unsere besten Spieler nicht verkaufen, das ist klar.“

Hintergrund ist Tielemans‘ auslaufender Vertrag im kommenden Sommer. Immer wieder wurde er in der Vergangenheit mit Klubs wie dem FC Arsenal in Verbindung gebracht. Der belgische Mittelfeldspieler ist in der aktuellen Saison Stammspieler und steuerte in 13 Ligapartien zwei Treffer sowie einen Assist bei.