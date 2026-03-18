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Bundesliga

Erwischt: Darum trafen sich Kovac und Krösche

Markus Krösche wird immer wieder mal mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Durch ein Treffen mit BVB-Trainer Niko Kovac erhalten entsprechende Gerüchten neue Nahrung – oder auch nicht?

von Lukas Hörster - Quelle: Ruhr Nachrichten | Sport1
1 min.
Markus Krösche schaut skeptisch @Maxppp

Lars Ricken und Sebastian Kehl stehen bei Borussia Dortmund auf dem Prüfstand. Müssen die beiden sportlich Verantwortlichen den BVB verlassen, könnte gerüchteweise Markus Krösche übernehmen. Immerhin schließt der Manager einen Abschied von Eintracht Frankfurt nicht aus – und hat überdies ein gutes Verhältnis zu einigen Entscheidungsträgern bei Schwarz-Gelb, wie etwa Klub-Patron Hans-Joachim Watzke.

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Doch noch planen Ricken und Kehl munter die neue Saison. Nicht schmecken wird ihnen daher ein Treffen zwischen Krösche und BVB-Trainer Niko Kovac, das die ‚Ruhr Nachrichten‘ und ‚Sport1‘ nun enthüllen. Demnach wurde das Duo am gestrigen Dienstagabend in einem italienischen Restaurant in Frankfurt gesichtet.

Unmittelbar mit einem Krösche-Wechsel nach Dortmund soll dies aber nichts zu tun haben. Den Berichten ist zu entnehmen, dass Kovac wegen des 70. Geburtstags von Ex-SGE-Präsident Peter Fischer in der Stadt war und sich mit SGE-Mediendirektor und gutem Freund Jan Martin Strasheim treffen wollte. Kurzfristig stieß dann offenbar auch Krösche dazu und nahm am Austausch teil. Ob man sich eines Tages noch daran zurückerinnern wird?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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