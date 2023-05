Schmadtke heuert in Liverpool an

Jörg Schmadtke kehrt aus dem vorzeitigen Ruhestand zurück. Der 59-Jährige fängt beim FC Liverpool zum 1. Juni als Sportdirektor an. Bei den Reds erhält der ehemalige Wolfsburger dem Vernehmen nach vorerst ein kurzfristiges Arbeitspapier. Im Anschluss soll überlegt werden, ob Schmadtke langfristig beim LFC bleibt.

Schmadtke wird eine gewisse Nähe und ein freundschaftliches Verhältnis zu Trainer Jürgen Klopp nachgesagt. Dementsprechend soll der gebürtige Düsseldorfer die kommenden Wochen und Monate dabei helfen, den Kaderumbau von Liverpool voranzutreiben und eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenzustellen. Insbesondere im Mittelfeld möchte der Premier League-Klub nachbessern.

Liverpools Klubeigner Mike Gordon sagt: „Zunächst einmal möchte ich Jörg beim FC Liverpool willkommen heißen, in der Gewissheit, dass er eine Fülle von Wissen und Erfahrung in eine Rolle einbringen wird, in der diese Qualitäten sowohl für ihn als auch für uns nur von Vorteil sein können. Jörg wird mit unserer Fußballabteilung zusammenarbeiten, die Jürgen Klopp weiterhin unterstützt, um den Verein in allen Bereichen weiterzuentwickeln und zu vergrößern.“