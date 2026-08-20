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Medizincheck: Liverpool wickelt 35-Millionen-Verkauf ab

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
1 min.
Curtis Jones (l.) im Trikot des FC Liverpool @Maxppp

Inter Mailand ist in den Verhandlungen mit dem FC Liverpool über einen Transfer von Curtis Jones (25) der Durchbruch geglückt. ‚The Athletic‘ zufolge einigten sich die Parteien in der vergangenen Nacht auf eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro. Zudem seien fünf Millionen an Boni sowie eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel Bestandteil des Deals.

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Jones war 2010 in die Jugendabteilung der Reds gewechselt und entwickelte sich dort zum Profi. 228 Pflichtspiele für Liverpool später steht der Engländer (sechs Länderspiele) jetzt vor seiner ersten Auslandsstation. Am heutigen Donnerstag wird der zentrale Mittelfeldspieler nach Italien reisen, um sich dem Medizincheck zu unterziehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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