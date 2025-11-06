FIFA-Weltfußballer: Kane unter den Top10

Harry Kane (32) gehört für den Fußball-Weltverband FIFA zu den zehn besten Spielern des Jahres. Der Torjäger des FC Bayern steht auf der Shortlist jener Kandidaten, die den sogenannten The Best-Award für 2025 gewinnen können.

Ebenfalls noch im Rennen sind Ousmane Dembélé (28), Achraf Hakimi (27), Vitinha (25) und Nuno Mendes (23) von Champions League-Sieger Paris St. Germain. Der FC Barcelona stellt mit Lamine Yamal (18), Pedri (22) und Raphinha (28) drei Kandidaten. Die Top10 wird komplettiert von Cole Palmer (23/FC Chelsea), Mohamed Salah (33/FC Liverpool) und Kylian Mbappé (26/Real Madrid).