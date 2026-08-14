Nächster Frosinone-Neuzugang
Serie A-Aufsteiger Frosinone Calcio hat nach Romano Schmid und Florian Grillitsch den nächsten Neuzugang mit Österreich-Bezug verpflichtet. Aleksa Terzic (26) wechselt von RB Salzburg zu Frosinone. Der Linksverteidiger kostet 2,5 Millionen Euro.
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🆕 Terzić è giallazzurro— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) August 14, 2026
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