Nächster Frosinone-Neuzugang

Serie A-Aufsteiger Frosinone Calcio hat nach Romano Schmid und Florian Grillitsch den nächsten Neuzugang mit Österreich-Bezug verpflichtet. Aleksa Terzic (26) wechselt von RB Salzburg zu Frosinone. Der Linksverteidiger kostet 2,5 Millionen Euro.

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