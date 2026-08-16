Menü Suche
Kommentar 11
Bundesliga

Füllkrug gibt grünes Licht: Heiße Spur in die Bundesliga

Bei West Ham United hat Niclas Füllkrug keine Zukunft mehr. Heuert der Mittelstürmer in diesem Sommer wieder in Deutschland an?

von Julian Jasch - Quelle: DeichStube | Bild
1 min.
Niclas Füllkrug wirkt konzentriert @Maxppp

Werder Bremen beschäftigt sich plötzlich doch wieder mit einer Rückholaktion von Niclas Füllkrug (33). Die ‚DeichStube‘ berichtet sogar von einem Austausch zwischen den Grün-Weißen und dem Goalgetter von West Ham United.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sowohl Werder als auch Füllkrug selbst können sich dem vereinsnahen Portal zufolge eine erneute „Zusammenarbeit gut vorstellen“ – in der Vergangenheit kam der 24-fache deutsche Nationalspieler schon 124 Mal für die Werder Profis zum Einsatz (65 Scorerpunkte).

An der Weser sucht man bekanntlich nach Verstärkung fürs Sturmzentrum, deswegen liege die Akte Füllkrug jetzt wieder auf dem Tisch. Die Hammers hatten zuletzt noch fünf Millionen Euro Ablöse für den aussortierten Rechtsfuß gefordert, der die vergangene Spielzeit leihweise beim AC Mailand verbrachte. Die ‚Bild‘ spekuliert nun, dass der Angreifer mittlerweile ablösefrei zu haben wäre.

Unter der Anzeige geht's weiter
Wird Füllkrug bei Werder wieder aufblühen?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Kommen Füllkrug und Dinkci zurück?

Ob sämtliche Parteien letztlich auf einen Nenner kommen, bleibt abzuwarten. Derweil steht in Eren Dinkci (24) schon ein anderer Ex-Werder-Profi vor der Rückkehr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (11)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Bremen
West Ham
Niclas Füllkrug

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Bremen Logo SV Werder Bremen
West Ham Logo West Ham United
Niclas Füllkrug Niclas Füllkrug
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert