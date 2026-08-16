Füllkrug gibt grünes Licht: Heiße Spur in die Bundesliga

Werder Bremen beschäftigt sich plötzlich doch wieder mit einer Rückholaktion von Niclas Füllkrug (33). Die ‚DeichStube‘ berichtet sogar von einem Austausch zwischen den Grün-Weißen und dem Goalgetter von West Ham United.

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Sowohl Werder als auch Füllkrug selbst können sich dem vereinsnahen Portal zufolge eine erneute „Zusammenarbeit gut vorstellen“ – in der Vergangenheit kam der 24-fache deutsche Nationalspieler schon 124 Mal für die Werder Profis zum Einsatz (65 Scorerpunkte).

An der Weser sucht man bekanntlich nach Verstärkung fürs Sturmzentrum, deswegen liege die Akte Füllkrug jetzt wieder auf dem Tisch. Die Hammers hatten zuletzt noch fünf Millionen Euro Ablöse für den aussortierten Rechtsfuß gefordert, der die vergangene Spielzeit leihweise beim AC Mailand verbrachte. Die ‚Bild‘ spekuliert nun, dass der Angreifer mittlerweile ablösefrei zu haben wäre.

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Wird Füllkrug bei Werder wieder aufblühen? Ja, das passt einfach Nein, seine besten Tage sind vorbei Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Kommen Füllkrug und Dinkci zurück?

Ob sämtliche Parteien letztlich auf einen Nenner kommen, bleibt abzuwarten. Derweil steht in Eren Dinkci (24) schon ein anderer Ex-Werder-Profi vor der Rückkehr.