Klares VfB-Bekenntnis von Hoeneß

Sebastian Hoeneß sieht noch lange nicht das Ende seiner Zeit beim VfB Stuttgart. Gegenüber dem ‚kicker‘ bekennt sich der Cheftrainer zu den Schwaben: „Ich bin mit absoluter Überzeugung beim VfB und möchte weiter so erfolgreich wie möglich sein.“ Seit April 2023 betreut der 43-Jährige die Stuttgarter, derzeit belegt man in der Bundesliga den dritten Tabellenplatz.

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Kein Wunder, dass bei Hoeneß immer wieder über einen Wechsel zu einem Topklub spekuliert wird. Der gebürtige Münchner wurde schon mit dem FC Bayern und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Über die Gerüchte sagt der Coach: „Das geht seit zwei Jahren so. Das lässt sich halt nicht ändern. Aber ich bin immer noch da.“ Hoeneß‘ Vertrag beim VfB läuft noch bis 2028.