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Mainz-Angebot für Sano-Ersatz

von Dominik Schneider - Quelle: Sports Hochi
3 min.
Der Mainzer Kaishu Sano @Maxppp

Der 1. FSV Mainz 05 macht Fortschritte im Werben um Sung-jun Yoon. Die japanische Sportzeitung ‚Sports Hochi‘ berichtet, dass der Bundesligist ein erstes Angebot für den 19-jährigen Mittelfeldspieler von Kyoto Sanga abgegeben hat. Über die Höhe der Offerte gibt es keine Informationen. Dass die Mainzer Interesse am jungen Südkoreaner haben, war schon vor zwei Wochen durchgesickert.

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Bei den Rheinhessen bereiten sich alle Beteiligten auf den Abgang von Kaishu Sano (25) vor. Der japanische Nationalspieler wird von zahlreichen Klubs umworben. Eine Ablöse im Bereich von 60 Millionen Euro stand zuletzt im Raum. Yoon könnte als Ersatz verpflichtet werden, um die große Lücke zu schließen, die ein Abgang von Sano hinterlassen würde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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