Avancen für Gladbachs Mohya

Wael Mohya (17) von Borussia Mönchengladbach könnte einen Verbandswechsel vollziehen. Wie der Youngster selbst in einem Interview mit dem ‚kicker‘ bestätigt, kämpft der marokkanische Verband um den derzeitigen deutschen U18-Nationalspieler:„ Es gab schon Kontakt, ja. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen und lasse mir Zeit damit.“

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Mohya ist für die anstehenden Länderspiele der U18 des DFB in der kommenden Woche abgestellt. Der Flügelstürmer spielt dort mit seiner Mannschaft um die Teilnahme an der U19-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Aufgrund seiner Wurzeln wäre Mohya auch für Marokko spielberechtigt. Eine Entscheidung ist derzeit offen.