Funkel äußert sich zu Schalke-Gerücht

Friedhelm Funkel hält sich zum Thema Schalke 04 bedeckt. „Ich spreche grundsätzlich über nichts, von dem ich nichts weiß. Es steht jetzt einfach nicht an. Jetzt soll ich mich für Dinge rechtfertigen, die an mich noch gar nicht herangetragen wurden. Das ist doch alles Zukunftsmusik“, erklärt der 67-Jährige auf Nachfrage der ‚Rheinischen Post‘ und fügt an: „Sie können da jetzt viel hineininterpretieren. Das ist Ihre Sache.“

Nach einem Bericht der ‚Bild‘ ist Funkel auf Schalke ein möglicher Nachfolger für Trainer Manuel Baum. Aufsichtsratsmitglied und Trainer-Ikone Huub Stevens soll sich intern für den ehemaligen Fortuna-Coach starkmachen. Funkel, der nach seinem Engagement in Düsseldorf eigentlich in den Ruhestand gehen wollte, findet zumindest diesbezüglich klare Worte: „Die ganze Welt hat sich verändert. Das hat natürlich auch Einfluss auf meine Gedanken.“ Heißt: Das Rentnerdasein kann warten – vielleicht ja zu Gunsten von Schalke.