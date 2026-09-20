Jürgen Klopps Maßnahme, den Kader für die anstehenden vier Länderspiele zweizuteilen, findet bei der Öffentlichkeit große Unterstützung. 85 Prozent der FT-User sind der Meinung, dass die „Vorteile überwiegen“. Lediglich 15 Prozent stimmten in der Umfrage für das Gegenteil.

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Ist die Zweiteilung des DFB-Kaders durch Jürgen Klopp sinnvoll? Ja, die Vorteile überwiegen Nein, die Nachteile überwiegen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Insgesamt 44 Spieler dürfen sich in den kommenden Länderspielen beweisen: Am 24. September geht es in Amsterdam gegen die Niederlande, am 27. September in Augsburg gegen Griechenland, am 1. Oktober in München gegen Serbien. Am 4. Oktober steht das Rückspiel gegen Griechenland in Thessaloniki an.