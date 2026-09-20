Menü Suche
Kommentar
UEFA Nations League

Große Unterstützung für Klopp-Kader

von Tobias Feldhoff
Jürgen Klopp wird neuer Bundestrainer @Maxppp

Jürgen Klopps Maßnahme, den Kader für die anstehenden vier Länderspiele zweizuteilen, findet bei der Öffentlichkeit große Unterstützung. 85 Prozent der FT-User sind der Meinung, dass die „Vorteile überwiegen“. Lediglich 15 Prozent stimmten in der Umfrage für das Gegenteil.

Unter der Anzeige geht's weiter
Ist die Zweiteilung des DFB-Kaders durch Jürgen Klopp sinnvoll?
- Beendet
Bild wird erstellt

Insgesamt 44 Spieler dürfen sich in den kommenden Länderspielen beweisen: Am 24. September geht es in Amsterdam gegen die Niederlande, am 27. September in Augsburg gegen Griechenland, am 1. Oktober in München gegen Serbien. Am 4. Oktober steht das Rückspiel gegen Griechenland in Thessaloniki an.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Nations League
Deutschland
Jürgen Klopp

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
Deutschland Flag Deutschland
Jürgen Klopp Jürgen Klopp
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert