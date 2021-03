Bernat verlängert langfristig bei PSG

Die Zukunft von Juan Bernat ist geklärt. Wie Paris St. Germain offiziell mitteilt, wird das auslaufende Vertragspapier des 28-jährigen Spaniers langfristig bis 2025 ausgedehnt. Es ist die zweite Vertragsverlängerung innerhalb weniger Tage, auch Angel Di María verlängerte unlängst seinen auslaufenden Kontrakt in der französischen Haupstadt.

Bei Bernat sah die Sachlage lange etwas anders aus. Seit September fällt der ehemalige Bayern-Profi mit einem Kreuzbandriss aus und konnte in dieser Spielzeit gerade einmal drei Partien bestreiten. Seit 2018 spielt der Linksfuß an der Seine und lief in insgesamt 76 Pflichtspielen für den Nobelklub auf.