Der vermeintlich sichere Transfer von Louey Ben Farhat (20) gerät für Eintracht Frankfurt womöglich noch einmal ins Wanken. Laut ‚Sky‘ haben Klubs wie der AFC Bournemouth, der FC Southampton, RB Salzburg und der OSC Lille ihre Bemühungen wieder intensiviert, da Ben Farhat nach wie vor nicht bei der SGE unterschrieben hat.

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Schon seit über einem Monat ist sich Frankfurt mit dem 20-jährigen Offensivjuwel einig. Mit dem Karlsruher SC kam die Eintracht bislang aber nicht überein. Der Zweitligist fordert zehn Millionen Euro plus Boni, das bislang letzte Frankfurter Angebot lag knapp darunter und reichte nicht aus.