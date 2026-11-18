70 Millionen Euro ließ sich der FC Bayern im vergangenen Jahr die Dienste von Luis Díaz (29) kosten. Im Duell um den torgefährlichen Linksaußen setzte sich der deutsche Rekordmeister gegen den FC Barcelona durch.

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Das bestätigt Deco, Sportdirektor der Katalanen, indirekt in der Sendung ‚Tot Costa‘ von ‚Catalunya Ràdio‘. Auf die Frage, welchen Spieler er gerne verpflichtet hätte, bei dem es aber nicht geklappt hat, antwortet Deco: „Luis Díaz“.

Barça befand sich zum Zeitpunkt des Transfers in einer finanziell sehr heiklen Phase und konnte die Ablösesumme aus diesem Grund nicht bewerkstelligen. Besonders bitter: Im Bayern-Dress zeigt Díaz starke Leistungen. In 62 Spielen gelangen dem Kolumbianer 31 Tore und 24 Vorlagen.