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Neuer Defensiv-Motor für den FC?

Gut möglich, dass Eric Martel den FC im Sommer ablösefrei verlassen wird. Potenziellen Ersatz haben die Kölner in Liga zwei ausgemacht.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Stefano Russo bedrängt Kenan Karaman @Maxppp

Der 1. FC Köln streckt die Fühler nach Stefano Russo (25) von Arminia Bielefeld aus. Laut ‚Sky‘ hatte der Bundesligist schon im vergangenen Sommer Interesse an dem Mittelfeldmotor bekundet und könnte einen neuen Anlauf wagen.

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Nicht ausgeschlossen, dass diese Personalie eng mit der Zukunft von Eric Martel (23) verknüpft ist. Dessen Vertrag bei den Kölnern endet im Anschluss an die laufende Saison. Ein Abschied ist ebenso möglich wie eine Verlängerung.

Russos Arbeitspapier wiederum ist noch langfristig bis 2028 datiert. Der FC müsste also eine Ablöse lockermachen für den laufstarken Rechtsfuß, der in seiner Karriere noch kein Bundesligaspiel bestritten hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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