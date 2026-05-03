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La Liga

Real: Zidane-Absage enthüllt

von Tom Kunze - Quelle: as
1 min.
Zinedine Zidane trägt Glatze @Maxppp

Zinédine Zidane erteilte Real Madrid im Dezember vergangenen Jahres eine Absage. Dies geht aus einem Bericht der ‚as‘ hervor, wonach der 53-Jährige in einem Gespräch mit Präsident Florentino Pérez eine mögliche Rückkehr auf den Trainerstuhl der Königlichen ablehnte. Die vorherige Zusage des Weltmeisters von 1998 als künftiger Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft sei der Grund gewesen.

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Zidane stand bereits zwischen 2016 und 2019 an der Seitenlinie der Madrilenen und gewann in diesem Zeitraum unter anderem drei Champions League-Titel in Serie. Seither ist der Franzose ohne Anstellung. In der Vergangenheit wurde der einstige Weltfußballer immer wieder mit einer potenziellen Rückkehr nach Madrid in Verbindung gebracht. Insbesondere nach dem Aus von Xabi Alonso galt Zidane als Kandidat auf die Nachfolge. Stattdessen soll Zidane aber nach der Weltmeisterschaft im Sommer als französischer Nationalcoach übernehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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