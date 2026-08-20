Der AC Mailand möchte in diesem Sommer Rúben Dias von Manchester City verpflichten. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, ist der 29-Jährige bei den Rossoneri die absolute Wunschlösung für die Innenverteidigung. Die Verantwortlichen haben erste Gespräche mit Berater Jorge Mendes über einen Transfer des Portugiesen geführt.

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Mendes hat den Mailändern in diesem Sommer bereits geholfen, Gonçalo Ramos (25) und Diego Moreira (22) zu verpflichten, die ebenfalls von ihm vertreten werden. Dias gilt nach dem Abgang von Bernardo Silva (32/Real Madrid) als Favorit auf das Kapitänsamt der Skyblues, entsprechend ungern wollen die Engländer den Abwehrspieler ziehen lassen. Dem Bericht zufolge wäre eine Ablöse in Höhe von 60 bis 65 Millionen Euro nötig, um die Citizens umzustimmen.