Eintracht: Neue Details zum Götze-Deal

Mario Götze verzichtet für seinen neuen Einjahresvertrag bei Eintracht Frankfurt auf eine Menge Geld. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der 33-jährige Weltmeister von 2014 künftig lediglich zwei Millionen Euro an jährlichem Gundgehalt kassieren. Zuvor waren es noch 3,5 Millionen Euro. Die Vertragsverlängerung des Offensivspielers werde „spätestens im Laufe der nächsten Woche“ erwartet.

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Götze steht seit seinem Wechsel von der PSV Eindhoven im Sommer 2022 für die Eintracht auf dem Platz. Seither absolvierte der Rechtsfuß 148 Pflichtspiele für die Rheinhessen, in denen er auf 30 Torbeteiligungen kommt. Zuletzt sorgte Götzes Nicht-Nominierung für das Bundesligaspiel bei Mainz 05 (1:2) für Diskussionen.