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Offiziell Premier League

Überraschung: Aufstiegscoach tritt zurück

von Tobias Feldhoff
1 min.
Kieran McKenna im Porträt @Maxppp

Kieran McKenna ist nicht länger Trainer von Premier League-Aufsteiger Ipswich Town. Der 40-jährige Nordire tritt einen Monat nach dem größten Vereinstriumph der jüngeren Vergangenheit aus persönlichen Gründen zurück.

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McKenna wolle sich nun mehr der Familie widmen, schreibt Ipswich in der Abschiedsnachricht. Weitere Gründe für die überraschende Trennung sind zur Stunde nicht bekannt. Gehandelt wurde McKenna zuletzt als möglicher Nachfolger von Marco Silva beim FC Fulham.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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