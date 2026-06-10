Überraschung: Aufstiegscoach tritt zurück

Kieran McKenna ist nicht länger Trainer von Premier League-Aufsteiger Ipswich Town. Der 40-jährige Nordire tritt einen Monat nach dem größten Vereinstriumph der jüngeren Vergangenheit aus persönlichen Gründen zurück.

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📰 Kieran McKenna will step down as Ipswich Town Manager after five seasons at the club.



Kieran has made the decision to step away from football management and dedicate time to his family, having been at the forefront of one of the most successful eras in the club’s history. — Ipswich Town (@IpswichTown) June 10, 2026

McKenna wolle sich nun mehr der Familie widmen, schreibt Ipswich in der Abschiedsnachricht. Weitere Gründe für die überraschende Trennung sind zur Stunde nicht bekannt. Gehandelt wurde McKenna zuletzt als möglicher Nachfolger von Marco Silva beim FC Fulham.