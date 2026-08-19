Musiala-Schock: Hoeneß meldet sich zu Wort

Die beiden jüngsten Zusammenbrüche von Jamal Musiala hinterlassen Spuren beim FC Bayern. Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß zeigt sich gegenüber ‚RTL‘ von den Ereignissen mitgenommen: „Da war ich sprachlos, was selten genug vorkommt.“ Zum zweiten Vorfall binnen vier Tagen fügte der 74-Jährige hinzu: „Es ist ein Drama – speziell für den Jamal. Dass das vier Tage später wieder passiert, das hat mich vom Hocker gehauen.“

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Insbesondere der Zeitpunkt setzt Hoeneß zu: „Wir waren immer der Meinung, dass nach der WM eine neue Ära für Jamal beginnt.“ Der 23-Jährige könne jedoch auf die volle Rückendeckung des Klubs bauen: „Mit diesen zwei Vorfällen am Samstag und gestern ist es natürlich schon ein Problem, in erster Linie natürlich für den Menschen Jamal. Ich gehe mit dem Gedanken abends ins Bett und wache morgens mit dem Gedanken an ihn auf.“ Beim Offensivspieler wurden zuletzt kurz auftretende Absencen festgestellt, die auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind.