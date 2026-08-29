Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Sylla-Verkauf: „Dann sagen wir Nein“

von Remo Schatz - Quelle: WAZ
1 min.
Moussa Sylla für Schalke im Einsatz @Maxppp

Schalke 04 will bis Dienstag noch Verkäufe tätigen, um die Bilanz zu restaurieren. Verscherbeln will Vorstandschef Matthias Tillmann sein Tafelsilber aber nicht, wie er der ‚WAZ‘ verrät: „Aktuell ist ein Verkauf in unseren Planzahlen inkludiert. Nehmen wir das medial häufig genannte Beispiel Moussa Sylla: Wenn jemand kommt und drei Millionen Euro bietet, sagen wir ‚Nein‘.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine konkrete Summe für den wohl teuersten Verkaufskandidaten ließ sich Tillmann nicht entlocken: „Eine konkrete Zahl würde ich nie nennen. Aber drei Millionen Euro wären definitiv zu wenig. Ich bin überzeugt davon, dass wir die schwarze Null erreichen und die Eigenkapital-Auflage erfüllen werden. Die Frage ist nur: Wie erreichen wir dieses Ziel? Plan A ist es, das nötige Eigenkapital durch Transfererlöse zu erreichen. Aber wir haben auch einen Plan B, C und D.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Schalke 04
Moussa Sylla

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Moussa Sylla Moussa Sylla
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert