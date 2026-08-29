Sylla-Verkauf: „Dann sagen wir Nein“

Schalke 04 will bis Dienstag noch Verkäufe tätigen, um die Bilanz zu restaurieren. Verscherbeln will Vorstandschef Matthias Tillmann sein Tafelsilber aber nicht, wie er der ‚WAZ‘ verrät: „Aktuell ist ein Verkauf in unseren Planzahlen inkludiert. Nehmen wir das medial häufig genannte Beispiel Moussa Sylla: Wenn jemand kommt und drei Millionen Euro bietet, sagen wir ‚Nein‘.“

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Eine konkrete Summe für den wohl teuersten Verkaufskandidaten ließ sich Tillmann nicht entlocken: „Eine konkrete Zahl würde ich nie nennen. Aber drei Millionen Euro wären definitiv zu wenig. Ich bin überzeugt davon, dass wir die schwarze Null erreichen und die Eigenkapital-Auflage erfüllen werden. Die Frage ist nur: Wie erreichen wir dieses Ziel? Plan A ist es, das nötige Eigenkapital durch Transfererlöse zu erreichen. Aber wir haben auch einen Plan B, C und D.“