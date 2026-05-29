VfB: Nächster Bundesligist will Darvich

Der Interessentenkreis für Noah Darvich erweitert sich. Die ‚Bild‘ berichtet, dass neben dem VfL Wolfsburg inzwischen auch Werder Bremen die Fühler nach dem 19-jährigen Offensivspieler vom VfB Stuttgart ausstreckt.

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Darvich blühte mit 16 Torbeteiligungen in der abgelaufenen Drittligasaison für die Stuttgarter Reserve auf, im Sommer soll daher der nächste Karriereschritt erfolgen. Dafür möchte der VfB den technisch starken Linksfuß mindestens auf Zweitliga-Niveau verleihen, ein Gastspiel in der Bundesliga ist ebenfalls eine Option. In der Vergangenheit wurde auch der SC Freiburg als Interessent gehandelt.