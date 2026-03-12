Menü Suche
VfL Bochum: Klarheit um Morgalla-Zukunft

von Remo Schatz - Quelle: kicker
Leandro Morgalla ist für den VfL Bochum am Ball @Maxppp

Für Leandro Morgalla wird es bei der einjährigen Stippvisite zum VfL Bochum bleiben. Wie der ‚kicker‘ berichtet, spricht aktuell „fast alles“ dafür, dass die Leihgabe von RB Salzburg den Ruhrpottklub im Sommer wieder verlassen wird. Zwar besitzt der VfL eine Kaufoption, diese gilt aber nur im Falle des Aufstiegs. Mit 16 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz haben sich die Bochumer aus diesem Rennen längst verabschiedet.

Morgalla stammt aus der Talentschmiede von 1860 München, 2023 hatte er in Salzburg angeheuert. In Bochum war der 21-Jährige zunächst in der Innenverteidigung und schließlich auf der Rechtsverteidiger-Position gesetzt. Da allerdings die Perspektive über die laufende Saison hinaus fehlt, scheint ihm Winterneuzugang Oliver Olsen (25) im letzten Saisondrittel den Rang abzulaufen.

