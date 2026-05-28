Bundesliga-Interesse: Der Preis für Nawrocki

Innenverteidiger Maik Nawrocki kommt im Sommer auf den Markt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, fordert sein Klub Celtic Glasgow vier Millionen Euro für den 25-Jährigen, der in der jüngst beendeten Spielzeit auf Leihbasis bei Hannover 96 spielte. Die Niedersachsen besitzen eine Kaufoption in Höhe von zwei Millionen, werden diese aber aufgrund des verpassten Aufstiegs nicht ziehen.

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Stattdessen hofft Hannover auf ein erneutes Leihgeschäft. Dem Vernehmen nach ist Nawrocki aber auch bei Bundesligisten und anderen internationalen Klubs auf dem Zettel. Der in Bremen geborene Pole hat in der 2. Bundesliga als Defensivspezialist auch seine offensiven Stärken unter Beweis gestellt. In 17 Einsätzen kommt er auf drei Tore und drei Vorlagen.