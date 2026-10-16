Bayern-Zweifel bei Familie Karl

Der Wechsel von Lennart Karl zum FC Bayern wäre vor vier Jahren um ein Haar wegen des Vetos seiner Eltern geplatzt. Das verrät der 18-Jährige im Interview mit ‚DAZN‘: „Meine Eltern waren nicht so überzeugt davon, vor allem meine Mutter nicht. Aber ich habe einfach von Anfang an als Bayern kam, gesagt, ich will da hingehen. […] Meine Eltern waren jetzt nicht so auf meiner Seite. Ich hatte noch ein paar andere Angebote. Ich habe gesagt, ich mache das.“

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Inzwischen dürften auch die Eltern des Offensivspielers froh über die Entscheidung des Youngsters sein. Karl hat sich seit der vergangenen Saison unter Vincent Kompany im Profikader durchgesetzt und kommt regelmäßig zu Einsatzzeiten. Aktuell sucht der Linksfuß die Topform aus der vergangenen Saison.