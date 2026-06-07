Salzburg-Kapitän vor Abgang

RB Salzburg steht offenbar dem Verlust des Mannschaftskapitäns Mads Bidstrup. Wie ‚Sky‘ berichtet, befinden sich die Mozartstädter in Verhandlungen mit Olympique Lyon über einen permanenten Transfer des 25-Jährigen. Mit dem Mittelfeldspieler sind sich die Franzosen demzufolge bereits über einen Wechsel einig. Aktuell hakt es noch an der konkreten Ablöse, Lyon habe Bidstrup jedoch zum absoluten Wunschtransfer und Schlüsselspieler ernannt.

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Der Däne wurde unter anderem in der Jugend von RB Leipzig ausgebildet und war 2023 für sechs Millionen Euro vom FC Brentford nach Salzburg gewechselt. Für die Österreicher stand Bidstrup wettbewerbsübergreifend bisher 116 Mal auf dem Feld und sammelte dabei neun Scorerunkte.