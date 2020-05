Köln verlängert mit Katterbach

Der 1. FC Köln hat den 2021 auslaufenden Vertrag mit Eigengewächs Noah Katterbach vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2024 verlängert. Das teilt der Bundesligist am heutigen Sonntag offiziell mit.

„Durch die Corona-Pause ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten, was für eine starke Saison Noah spielt. Er ist ein super Junge – und er ist ein Eigengewächs. Wir haben immer gesagt, dass Jungs wie Noah unsere Zukunft sind und dass wir noch mehr auf unsere Talente setzen wollen, die bei uns im Nachwuchs ausgebildet wurden. Noah ist das Paradebeispiel für diesen Weg. Es ist ein wahnsinnig starkes Signal, dass er unbedingt hier bleiben wollte. Noah hat eine riesige Verbundenheit zum Club und zur Stadt. Das war in unseren Gesprächen von Anfang an zu spüren. Deshalb freuen wir uns unheimlich, dass wir den Vertrag vorzeitig verlängern konnten“, sagt FC-Geschäftsführer Horst Heldt.

„Der FC ist mein Herzensverein“

Auch Katterbach freut sich über die Verlängerung: „Seit ich sieben Jahre alt bin, spiele ich für den FC. Und schon bevor ich hierhin gekommen bin, war ich Fan. Deshalb habe ich eine sehr große Verbindung zum Verein und zur Stadt. Der FC ist mein Herzensverein. Ich hatte sehr gute Gespräche mit der Geschäftsführung und mit dem Trainer und spüre von allen hier das Vertrauen. Deshalb ist mir die Entscheidung leicht gefallen.“

Katterbach, der aus der FC-Jugend stammt, feierte im Oktober sein Profidebüt für die Geißböcke. Auf der linken Abwehrseite ist der deutsche U19-Nationalspieler gesetzt. Lediglich eine Sprunggelenksverletzung zwang Katterbach vor der Corona-Pause zum Zuschauen.