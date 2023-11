„Sehr ärgerlich“: Dreesen über die Transfer-Taskforce & Bayerns Zukunft

Der FC Bayern hat einige turbulente Monate hinter sich. Nach wie vor ist der Rekordmeister auf der Suche nach einem Sportvorstand, der in die Fußstapfen des entlassenen Hasan Salihamidzic tritt. Mit Blick auf den anstehenden Wintertransfermarkt hat Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen im Gespräch mit dem ‚Merkur‘ Einblick in die Planungen beim Rekordmeister gegeben.

Die im Sommer initiierte Transfer-Taskforce hat an der Säbener Straße spuren hinterlassen: „Sie wurde in einer Situation geschaffen, als wir keinen Sportdirektor hatten. Dennoch ist klar, dass ich die letzten zwei Tage vor Transferschluss so nicht noch einmal erleben möchte. Das war nicht vergnügungssteuerpflichtig und es war vor allem sehr ärgerlich.“

Dadurch zerschlugen sich Ende August Transfers, die den Bayern-Kader ausgedünnt zurückgelassen haben. Angesichts der Tatsache, dass mittlerweile Sportdirektor Christoph Freund an Bord ist, befürchtet Dreesen keine Wiederholung des Chaos aus dem Sommer.

Ob der Name Max Eberl schon an ihn herangetragen wurde, kommentiert der 56-Jährige mit einem knappen: „Die Wasserstandsmeldung ist noch dieselbe: Nein.“ Genau wie schon Bayern-Präsident Herbert Hainer will man sich bei dem Thema nicht in die Karten schauen lassen. Dass Eberl aber die favorisierte Lösung beim Rekordmeister ist, ist ein offenes Geheimnis.

Türöffner für Talente

In der dünnen Kadersituation sieht Dreesen aber auch Positives: „Natürlich stößt der Kader im Falle von Verletzungen an gewisse Grenzen. Aber solche Situationen sind gemacht für die jungen Talente. Jetzt bekommen Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic ihre Chancen, und das sind auch die Geschichten, die wir als Klub schreiben wollen.“

Nach wie vor sollen die Nachwuchstalente vor allem entwickelt werden, um die Mannschaft zu stärken. Transfergewinne mit der eigenen Jugendabteilung zu erwirtschaften, wie es beispielsweise bei Manchester City oder Paris St. Germain der Fall ist, sei hingegen nicht das Ziel der Bayern.

„Eine Möglichkeit wäre, eine Transfermaschine zu werden, aber das ist nicht unsere Philosophie“, sagt Dreesen, „das Transfergeschäft ist für uns Mittel zum Zweck, um die Mannschaft zu verbessern. Es ist nicht unser primärer Weg, Geld zu verdienen.“