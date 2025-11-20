Menü Suche
Neuer Köln-Vertrag für Hübers

von Daniel del Federico - Quelle: kicker
Timo Hübers im Trikot des 1. FC Köln @Maxppp

Timo Hübers darf sich Hoffnungen auf einen neuen Vertrag machen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, bietet der 1. FC Köln dem 29-Jährigen wohl eine Verlängerung seines im Sommer 2026 auflaufenden Arbeitspapiers an. Der neue Kontrakt des Innenverteidigers soll demnach stark leistungsbezogen sein und ihn um ein weiteres Jahr an den Verein binden.

Hübers wird nach seiner Knieverletzung am 8. Spieltag gegen Borussia Dortmund (0:1) in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Auch eine genaue Rückkehr darüber hinaus ist zurzeit nicht abzusehen. Der 1,90 Meter große Abwehrspieler stand zuvor in jedem Pflichtspiel der Kölner in der Startelf. 2021 war er von Hannover 96 in die Domstadt gekommen und gehört seitdem zum Stammpersonal des aktuellen Tabellenneunten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
