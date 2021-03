Keine Mehrheit für Rangnick: Schalke denkt an Krösche

Wer führt den FC Schalke nach der katastrophalsten Saison der Klubgeschichte in eine neue Richtung? Nach wie vor sucht der Tabellenletzte der Bundesliga einen Nachfolger für den geschassten Sportvorstand Jochen Schneider. Neben dem vermeintlichen Favoriten Ralf Rangnick hat Schalke einen weiteren Kandidaten im Blick: Markus Krösche von RB Leipzig.

Laut der ‚Bild‘ wurde der Name des 40-Jährigen von Aufsichtsratschef Dr. Jens Buchta in den Ring geworfen. Krösche, der seit drei Jahren die sportlichen Geschicke in Leipzig leitet, ist noch bis 2022 vertraglich gebunden.

Der Boulevardzeitung zufolge konnte sich der Aufsichtsrat nach mehrstündiger Sitzung nicht auf eine Mehrheit pro Krösche oder Ralf Rangnick einigen. Wohl auch deshalb veröffentlichten die Knappen am gestrigen Freitag ein Dementi, mit dem ehemaligen Schalke-Coach bereits eine Voreinigung getroffen zu haben.