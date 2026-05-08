Rekordhalter Megeed vor HSV-Abgang

Omar Megeed kehrt dem Hamburger SV voraussichtlich den Rücken. Laut ‚Transfermarkt.de‘ verlässt der 20-Jährige den HSV nach Vertragsablauf im Sommer ablösefrei. Demzufolge liegen dem offensiven Mittelfeldspieler zahlreiche Offerten aus der zweiten Liga vor.

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Ab 2019 durchlief Megeeb die Hamburger Jugendabteilung. Für die Profis absolvierte er bislang zwei Spiele in der 2. Bundesliga, 2022 wurde er im Alter von 16 Jahren der jüngste Debütant in der HSV-Historie. In der laufenden Saison fand sich der Rechtsfuß fünfmal im Bundesliga-Kader wieder. Für einen Einsatz reichte es jedoch nicht.