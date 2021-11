Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern München

Marc Roca schließt einen Abschied aus München nicht mehr aus. „Es kommt die Zeit, in der jeder Spieler spielen will. Ich weiß nicht, was auf dem nächsten oder übernächsten Transfermarkt passieren wird, weil ich mich auf die Gegenwart konzentriere“, erklärt der 24-jährige Spanier in einem Interview mit ‚Radio Marca‘.

Borussia Dortmund

Die ‚Bild‘ berichtet, dass der BVB ein Auge auf Hakim Ziyech wirft. Unter Thomas Tuchel durfte der 28-Jährige in der aktuellen Spielzeit beim FC Chelsea nur viermal in der Premier League mitwirken.

SC Freiburg

Das Engagement von Janik Haberer im Breisgau könnte im Sommer enden. Dem ‚kicker‘ zufolge deutet sich ein Abschied des 27-Jährigen an, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. „Die Konkurrenzsituation hat sich nicht zu seinen Gunsten entwickelt“, sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach.

VfL Wolfsburg

Ein persönliches Drama erlebte Außenverteidiger William beim Testspiel gegen Hansa Rostock (1:3). Nach überstandenem Kreuzbandriss gab der 26-Jährige sein Comeback und zog sich sofort eine erneut schwere Knieverletzung zu.

Unfassbar bitter - William hat sich erneut eine schwere Verletzung im rechten Knie zugezogen und wird langfristig ausfallen. Gute Genesung, Willi! 🙏💚



➡️ https://t.co/6rhkbTQgzC#VfLWolfsburg pic.twitter.com/1SKWvqIRaj — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) November 11, 2021

RB Leipzig

Abwehrchef Willi Orban peilt einen langfristigen Verbleib bei den Sachsen an. Im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘ spricht der 29-Jährige über die Zukunft: „Ich habe nicht vor, den Verein zu verlassen. Warum sollte ich nicht bis 36, 37 auf hohem Niveau spielen können?“

Bayer Leverkusen

Das Lazarett der Werkself lichtet sich. Neben Mitchel Bakker (21) und Karim Bellarabi (31) kündigte auch der Langzeitverletzte Timothy Fosu-Mensah (23) am Rande eines Benefizspiels gegen eine Stadtauswahl aus Leverkusen an, dass eine Rückkehr ins Teamtraining zeitnah bevorsteht.

1. FSV Mainz 05

Sportvorstand Christian Heidel sieht bei den Rheinhessen im Wintertransferfenster keinen zwingenden Handlungsbedarf. „Ich sehe keine Position, auf der wir eng besetzt wären – mein Vertrauen in unseren jetzigen Kader ist sehr groß. Wir bauen auf Kontinuität, haben nicht vor, jetzt Spieler von uns abzugeben“, so der 58-Jährige in der ‚Bild‘.

Union Berlin

Max Kruse (33) hat seine Verletzung an Fuß und Oberschenkel auskuriert und kehrt vor dem Stadtderby gegen Hertha BSC (20. November, 18:30 Uhr) ins Mannschaftstraining zurück. Damit steht einem Comeback nichts mehr im Wege.

Borussia Mönchengladbach

Nach Informationen der ‚Bild‘ beschäftigen sich die Fohlen intensiv mit Delano Burgzorg. Der 23-jährige Stürmer schoss für den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo in der laufenden Saison vier Tore in elf Einsätzen. Auch Eddie Nketiah (22, FC Arsenal) ist ein Thema.

TSG Hoffenheim

Melayro Bogarde (19) könnte mangels Spielpraxis im Winter wechseln. Der ‚kicker‘ berichtet von einer möglichen Ausleihe des Defensivallrounders.

1. FC Köln

Die Rheinländer haben nach FT-Informationen ein Auge auf Lassine Sinayoko (21) geworfen. Auch Mainz 05 und der SC Freiburg sind auf den Angreifer von Zweitligist AJ Auxerre aufmerksam geworden.

VfL Bochum

Der Aufsteiger könnte im Winter nachrüsten. Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz sagt im Gespräch mit der ‚WAZ‘: „Wenn es Spieler gibt, die uns wirtschaftlich und sportlich voranbringen können, verschließen wir nicht die Augen.“

Hertha BSC

Fredrik André Björkan (23) vom norwegischen Conference League-Vertreter FK Bodo/Glimt hat es laut der ‚Bild‘ auf den Berliner Notizzettel geschafft. Der Linksverteidiger ist ab dem 1. Januar ablösefrei zu haben.

Eintracht Frankfurt

Sportvorstand Markus Krösche will von einer schlechten Beziehung zwischen Mannschaft und Trainer Oliver Glasner nichts wissen. Das Verhältnis sei „intakt“, so Krösche bei ‚Sport1‘: „Zwischen ihm und dem Team gibt es überhaupt keine Risse.“

VfB Stuttgart

Der schmerzlich vermisste und im Sommer von einigen Topklubs umworbene Sasa Kalajdzic (24) arbeitet weiter an seinem Comeback. In der nächsten Woche könnte der Stürmer erstmals wieder Einheiten auf dem Rasen absolvieren, für Mitte Dezember ist das Teamtraining anvisiert.

FC Augsburg

Der FCA muss im Abstiegskampf und für den Rest der Saison ohne Tobias Strobl auskommen. Bei der 0:1-Niederlage gegen Wolfsburg hat der 31-jährige Defensivspieler einen Kreuzbandriss erlitten – den zweiten seiner Karriere.

Arminia Bielefeld

Die Ostwestfalen präsentieren den ersten Winter-Neuzugang: Mittelfeldspieler Burak Ince (17) kommt für 500.000 Euro vom türkischen Zweitligisten Altinordu und unterschreibt bis 2025.

Herzlich Willkommen, Burak Ince!



Der 17-jährige Mittelfeldspieler wechselt Ende Januar 2022 nach seinem 18. Geburtstag vom türkischen Zweitligisten Altinordu FK nach Ostwestfalen! Wir freuen uns sehr! Die ganze Meldung gibt's hier: https://t.co/af5hFmg70i #immerdabei pic.twitter.com/3P0vuSJwj0 — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) November 9, 2021

Greuther Fürth

Tabellenletzter und nur ein Punkt – doch Trainer Stefan Leitl sitzt beim Kleeblatt weiter fest im Sattel. Sportchef Rachid Azzouzi stellt klar: „Ich möchte mit Stefan so lange wie möglich arbeiten. Mehr Jobgarantie gibt es nicht. Das ist unabhängig von den Ergebnissen hier.“