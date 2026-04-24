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UEFA Champions League

Vini-Skandal: Sperre für Prestianni steht fest

von Fabian Ley - Quelle: slbenfica.pt
1 min.
Gianluca Prestianni liefert sich ein Wortgefecht mit Vinicius Junior @Maxppp

Die UEFA hat Gianluca Prestianni (20) nach dem Skandal um seine vermeintlichen Beleidigungen gegenüber Vinicius Junior (25) mit einer Sperre von sechs Spielen belegt, davon drei Spiele auf Bewährung über zwei Jahre. Über die Sanktion wegen „homophober Äußerungen“ ist Benfica Lissabon laut offiziellen Vereinsangaben informiert worden.

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Mitte Februar beim Champions League-Spiel zwischen Benfica und Real (0:1) soll der Argentinier seinen Gegenspieler Vinicius beleidigt haben. Der Offensivstar der Madrilenen warf Prestianni vor, dass dabei rassistische Begriffe fielen. Von seiner nun auferlegten Sperre hat der Benfica-Profi eine Partie bereits abgesessen. Die beiden weiteren müssen bei UEFA-Spielen oder bei Spielen der argentinischen Nationalmannschaft im Rahmen der FIFA verbüßt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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