Bayerns Streichliste: Sechs Spieler müssen weg

Sacha Boey (25)

Im vergangenen Winter zog es Boey auf Leihbasis zurück zu seinem Ex-Klub Galatasaray. Auch dort kam der Rechtsverteidiger allerdings nur sporadisch zum Einsatz und absolvierte wettbewerbsübergreifend lediglich 17 Spiele. Galatasaray verzichtete anschließend darauf, die Kaufoption über 15 Millionen Euro zu ziehen. Konkrete Interessenten für Boey sind momentan nicht bekannt, dennoch steht er weiterhin ganz oben auf der Verkaufsliste.

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João Palhinha (31)

Anders sieht die Lage bei Palhinha aus. Zwar verzichtete auch Tottenham Hotspur auf die Kaufoption über 30 Millionen Euro, der Portugiese konnte sich in London aber wieder einen Markt erspielen. Zuletzt verdichteten sich die Hinweise auf einen Wechsel zu Aston Villa. Ebenfalls dran: Benfica Lissabon. Angesichts seiner geringen Perspektive an der Säbener Straße stehen die Bayern einem Transfer nicht im Weg.

Bryan Zaragoza (24)

Auch Zaragoza besitzt beim FC Bayern keine Perspektive mehr. Der Spanier wurde in den vergangenen zweieinhalb Jahren dreimal verliehen und soll München in diesem Sommer erneut verlassen. Jüngst wurden mit dem FC Sevilla und Deportivo Alavés zwei neue Interessenten gehandelt. Ob die Bayern diesmal auf einen festen Verkauf oder eine weitere Leihe setzen, bleibt offen. Eine dauerhafte Trennung dürfte den Münchnern angesichts der bisherigen Leih-Odyssee wohl am liebsten sein.

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Hiroki Ito (27)

Auch Ito könnte den Bayern in diesem Sommer Geld in die Kassen spülen. Der Japaner wurde seit seinem Wechsel immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und konnte sich bislang nicht nachhaltig empfehlen. Durch die Verpflichtung von Nathaniel Brown (22) dürfte die Perspektive des gelernten Innenverteidigrs, der auch links spielen kann, nicht besser geworden sein. Bei einem passenden Angebot würden die Bayern Ito wohl keine Steine in den Weg legen.

Min-jae Kim (29)

Weniger eindeutig ist die Lage bei Kim. Lange Zeit galt der Südkoreaner als Verkaufskandidat, im Saisonendspurt konnte er jedoch mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen. Kürzlich berichtete ‚Sky‘ sogar von einem Kurswechsel der Bayern-Bosse, die nun auch über die kommende Saison hinaus mit Kim planen sollen. Ob die Verantwortlichen bei einem attraktiven Angebot dennoch gesprächsbereit wären, bleibt abzuwarten.

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Armindo Sieb (23)

Am wenigsten Bewegung zeichnet sich derzeit bei Armindo Sieb ab. Der Vertrag des Angreifers läuft in München nur noch bis 2027, eine Verlängerung gilt aber praktisch als ausgeschlossen. Während seiner Leihe zum FSV Mainz 05 kam Sieb meist nur als Joker zum Einsatz und konnte sich nicht nachhaltig empfehlen. Konkrete Interessenten sind bisher nicht durchgesickert.