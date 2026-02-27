Barça: Weitere 100 Spiele für Flick?

Hansi Flick kann sich vorstellen, weitere 100 Spiele für den FC Barcelona an der Seitenlinie zu stehen. „Warum nicht?“, antwortete der 61-jährige Trainer auf der heutigen Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage, „ich liebe es jeden Tag, mit diesem Team und meinem Stab zu arbeiten. Das Wetter ist fantastisch. Es ist eine große Ehre, Barça zu trainieren.“

Im Sommer 2024 hatte Flick die Katalanen übernommen, bei der Partie gegen den FC Villarreal am morgigen Samstag (16:15) wird der gebürtige Heidelberger die Blaugrana zum 100. Mal betreuen. „Es ist eine große Ehre, diese Marke zu erreichen, denn es war ein Traum, diesen Klub zu trainieren. Jetzt 100 Spiele zu haben, ist unglaublich. Ich genieße jeden Tag“, bekräftigte Flick. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Berichten zufolge macht der ehemalige Bundestrainer einen Verbleib über diese Saison hinaus allerdings vom Ausgang der Präsidentschafswahl am 15. März abhängig.