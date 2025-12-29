Ter Stegen-Wechsel nimmt Fahrt auf

Der Wechsel von Marc-André ter Stegen (33) zum FC Girona konkretisiert sich. Schon am gestrigen Sonntag hatte die ‚Sport‘ getitelt: „Ter Stegen wird zu Girona wechseln.“ Ganz so gehaltvoll war der zugehörige Artikel dann aber doch nicht.

Die andere große katalanische Sporttageszeitung ‚Mundo Deportivo‘ gab sich zunächst zurückhaltend, springt nun aber auch auf den Zug auf. Der FC Girona, so heißt es, werde alles daran setzen, ter Stegen in diesem Winter zu verpflichten. Eine Leihe bis Saisonende steht im Raum.

Das Feld für den Wechsel scheint durchaus bereitet. Girona ist eine Vorstadt von Barcelona, das liebgewonnene Katalonien samt Haus am Meer müsste ter Stegen also nicht mal verlassen. Auch seine beiden Kinder leben in Barcelona.

Weiterer Pluspunkt: Ein Stammplatz wäre ter Stegen in Girona garantiert. Kroatiens Nationalkeeper Dominik Livakovic (30) will den Klub schnell verlassen.

Ein Knackpunkt ist das hohe Gehalt des gebürtigen Mönchengladbachers, das viele Interessenten abschreckt. Girona pflegt jedoch ein gutes Verhältnis zum großen Nachbarn aus Barcelona, der einen großen Teil des Salärs weitertragen könnte. Darüber hinaus steht die schwerreiche City Football Group aus Abu Dhabi hinter dem Klub.

Girona im Abstiegskampf

Einziges größeres Hemmnis: Ter Stegen würde sich in Girona mitten in den spanischen Abstiegskampf stürzen. Die Blanquivermells belegen Platz 18 in La Liga. Das rettende Ufer ist jedoch nur einen Zähler entfernt. Beim Projekt Klassenerhalt soll noch ein weiterer prominenter Name helfen: Claudio Echeverri (19), der als Leihspieler bei Bayer Leverkusen floppte, kommt auf Leihbasis vom Mutterklub Manchester City nach Girona.