Nach Schubser: Muslic-Entscheidung bei Hwang

Nach seinem Schubser gegen einen Physiotherapeuten muss Angreifer Hee-chan Hwang beim FC Schalke keine sportlichen Konsequenzen fürchten. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr) sagte Cheftrainer Miron Muslic: „Wir haben das vor der gesamten Mannschaft besprochen, weil Disziplin etwas ist, das wir sehr, sehr hoch anrechnen und auch verlangen, und wir in den letzten 16 Monaten weder auf noch neben dem Platz durch Undiszipliniertheiten aufgefallen sind. Das haben wir versucht, ihm zu erklären. Er hat das eingesehen und hat sich sehr einsichtig gezeigt. Es hat keine Konsequenzen auf den Kaderplatz, er wird dabei sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Pokalspiel gegen Dynamo Dresden (0:2) war der Südkoreaner unzufrieden damit, dass er an der Seitenlinie behandelt werden musste und ging einen eigenen Betreuer körperlich an. Die Leihgabe der Wolverhampton Wanderers wartet bei Königsblau noch auf den Durchbruch, gegen Dresden und den 1. FC Köln (0:0) durfte er immerhin beginnen. Auf ein Tor wartet der 30-Jährige wie auch die anderen Schalke-Stürmer bislang.