Paukenschlag: Brandt vor BVB-Aus

Eigentlich sah es in den vergangenen Wochen und Monaten so aus, als würde die Liaison zwischen Julian Brandt und Borussia Dortmund weitergehen. Noch in dieser Woche war berichtet worden, Brandt stehe vor der Verlängerung. Zwar stimmen die Leistungen des Führungsspielers nicht unbedingt, den Wert des 29-Jährigen hat aber nicht zuletzt Niko Kovac immer wieder unterstrichen.

Und dennoch scheint es im Sommer überraschend zur Trennung zu kommen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich die Wege „sehr wahrscheinlich trennen“ werden, Brandt also keinen neuen Vertrag mehr erhält. Der Zehner zählt mit einem Gehalt von acht Millionen Euro pro Jahr zu den Top-Verdienern in Dortmund. Da die Leistungen zuletzt schwach waren, gibt es in der Führungsetage laut dem Boulevardblatt „große Zweifel an einer gemeinsamen Zukunft“.

Brandt sei zudem offen für eine neue Herausforderung, dem Vernehmen nach ist Aston Villa an einem Engagement interessiert. Nach sieben Jahren an der Strobelallee stehen die Zeichen auf Abschied. Im Sommer 2019 war Brandt für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Schwarz-Gelb gewechselt. Seitdem absolvierte er 297 Pflichtspiele. Viele werden wohl nicht mehr dazukommen.