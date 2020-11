Gerücht: Alaba offen für England-Wechsel

Vor rund einer Woche hatte die Posse um David Alaba ihren Siedepunkt erreicht. Die Bayern haben das Angebot zur Vertragsverlängerung zurückgezogen. Nach der ersten Aufregung stellte Vorstandsboss Karl-Heinz-Rummenigge am Wochenende klar: „Wenn David beim FC Bayern bleiben möchte, muss man einfach reden. Die Tür ist einen Spalt auf.“

Ein Verbleib in München wurde in der zurückliegenden Woche aber zumindest nicht wahrscheinlicher. Wie das englische Onlineportal ‚90min‘ berichtet, soll sich Alaba auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber auch in England umsehen. Einen Wechsel in die Premier League schien der Österreicher bislang auszuschließen.

Vor allem die spanischen Top-Klubs sollen einen Reiz auf den 28-Jährigen ausüben. Der FC Barcelona kann eine Alaba-Verpflichtung in der aktuell prekären finanziellen Situation wohl kaum stemmen. Und Real Madrid hat sich angeblich mit Kylian Mbappé und Eduardo Camavinga bereits überaus teure Transferziele für das kommende Jahr gesteckt. In England sollen vor allem Manchester City und der FC Liverpool um den polyvalenten Defensiv-Spezialisten buhlen.