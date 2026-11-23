Ginge es nach Jonathan Tah, würde Florian Wirtz beim FC Bayern spielen. Das verriet der Innenverteidiger bei einem Fanklub-Treffen. Die Frage nach einem Spieler, den er sich für die Bayern wünschen würde, beantwortete der 30-Jährige wie folgt: „Flo Wirtz. Erstmal ist er ein guter Freund von mir. Ich weiß, was er für Qualitäten auf dem Platz hat und was er einer Mannschaft geben kann. Deswegen wäre es auf jeden Fall er.“

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Vor seinem Wechsel zum FC Liverpool wäre Wirtz in der Tat beinahe in München gelandet, entschied sich damals aber für den Transfer in die Premier League. Der 23-Jährige kommt nach reichlich Kritik inzwischen immer besser in die Spur. Beim 4:0-Sieg gegen Manchester United am gestrigen Sonntag steuerte Wirtz ein Tor und eine Vorlage bei – seine Scorer fünf und sechs in den vergangenen fünf Spielen.