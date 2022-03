Özcan-Verlängerung: Köln geht ins „Risiko“

Der 1. FC Köln ist bemüht, Salih Özcan langfristig an den Verein zu binden. Das bestätigt Sportchef Jörg Jakobs gegenüber dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘: „Du musst Salih eine entsprechende Vertragsverlängerung und andere Bezüge anbieten, und da muss man ein gewisses Risiko eingehen. Der Verein wird dokumentieren, dass er das Gehalt an seine Leistungen anpassen wird. Ob das am Ende reicht, wird man sehen. Aber die klare Absicht dazu ist hinterlegt. Das Angebot wird Salih auch zeitnah erhalten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim FC weiß man genau um den großen Stellenwert des 24-jährigen Mittelfeldspielers, der seit geraumer Zeit zu den stärksten Akteuren der Kölner zählt. „Wir wollen Salih hier eine Perspektive bieten“, sodass dieser „vielleicht mal eine prägende Figur wird und den FC im Idealfall mit Trainer Steffen Baumgart noch weiter nach oben bringt“, so Jakobs weiter. Vertraglich ist der dynamische Rechtsfuß noch bis 2023 an die Geißböcke gebunden.