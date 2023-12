St. Pauli: Weltmeister da Silva Moreira im Sommer weg?

Der FC St. Pauli könnte U17-Weltmeister Eric da Silva Moreira nach dem Ende der Saison verlieren. Wie Cheftrainer Fabian Hürzeler bestätigt, könnte der Youngster mit seinem Vertragsende im Sommer den Hamburgern den Rücken kehren. „Es gab noch keine Gespräche meinerseits“, sagte Hürzeler (zitiert via ‚Hamburger Morgenpost‘), „wer mich aber kennt, weiß, dass ich gerne auf junge Spieler setze und junge Spieler im Training dabeihabe. Unsere Tür ist offen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Es gehören beide Seiten dazu.“ Bei der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien zählte da Silva Moreira zum Stammpersonal, der Rechtsverteidiger kam in sechs von sieben Partien zum Einsatz. Bei St. Pauli hat es der 17-Jährige dagegen schwerer. Für das Regionalliga-Team kam da Silva Moreira bisher nur zu 33 Einsatzminuten. Für die U19 des Kiezklubs reichte es bislang nur für drei Einsätze, in denen der gebürtige Hamburger kurioserweise als Linksaußen zwei Tore erzielte.