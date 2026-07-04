FC Bayern: Ibrahimovic-Entscheidung gefallen

Offensivspieler Arijon Ibrahimovic bleibt dem FC Bayern erhalten. Nach Informationen von ‚transfermarkt.de‘ unterschreibt der 20-Jährige in der kommenden Woche ein neues Arbeitspapier, das bis 2028 Gültigkeit besitzt. Bislang wäre der Vertrag 2027 ausgelaufen und hätte per Option verlängert werden müssen.

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Damit ist klar, dass Ibrahimovic in diesem Sommer nicht verkauft wird. Ausschlaggebend seien dem Portal zufolge „vertrauensvolle Gespräche“ mit Trainer Vincent Kompany gewesen. Der deutsche U20-Nationalspieler soll in der kommenden Saison in München bleiben und habe von Kompany die Aussicht auf Spielzeit in der Offensive bekommen.