Klarer Favorit: Geertruida vor Leipzig-Abflug

Verteidiger Lutsharel Geertruida (26) wird RB Leipzig wohl zeitnah verlassen. Laut Fabrizio Romano befinden sich die Verhandlungen mit der PSV Eindhoven über eine Leihe im fortgeschrittenen Stadium. Ob auch eine Kaufoption respektive -pflicht Teil des Deals wäre, bleibt offen.

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Ajax Amsterdam meldete zuletzt ebenfalls Interesse am 21-fachen niederländischen Nationalspieler an. Romano zufolge haben sich nun auch Real Sociedad und der FC Everton nach den Transfer-Bedingungen erkundigt. Aktuell spricht jedoch vieles dafür, dass es Geertruida nach Eindhoven verschlägt.