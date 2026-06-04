Zwei prominente Stürmer für Juve?

Juventus Turin treibt die Suche nach einem Ersatz für Dusan Vlahovic (26) voran, mit dem sich die Alte Dame nicht auf eine Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Vertrags einigen konnte. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, gab es in den vergangenen Tagen ein Treffen zwischen dem Serie A-Klub und dem Lager von Alexander Sörloth (30). Der norwegische Nationalstürmer steht noch bis 2028 bei Atlético Madrid unter Vertrag und war zwischen 2020 und 2023 für RB Leipzig in der Bundesliga aktiv.

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Mit Randal Kolo Muani (27) steht nach wie vor ein weiterer Stürmer auf der Liste, der früher in Deutschland auf Torejagd gegangen ist. Der Ex-Frankfurter ist noch bis 2028 an Paris St. Germain gebunden. In der vergangenen Saison absolvierte der 32-fache Nationalstürmer eine wenig erfolgreiche Leihe (30 Ligaeinsätze/ein Tor) zu Tottenham Hotspur, die ihn wohl den Platz im französischen WM-Kader gekostet hat.